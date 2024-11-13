Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 108vom 13.11.2024
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Ein erfolgreicher Schönheitschirurg wird auf dem Parkplatz erdrosselt, auf dem er regelmäßig anonymen Sex mit fremden Frauen hatte. Ein Spanner-Video beweist, dass sich das Opfer auch kurz vor seinem Tod hier vergnügt hat. Steckt seine letzte Sex-Partnerin hinter der schrecklichen Tat? Oder ist seine Ehefrau hinter die perversen Machenschaften ihres Mannes gekommen und hat sich grausam gerächt?

