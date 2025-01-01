Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Böses Erwachen (2)

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 110
Folge 110: Böses Erwachen (2)

21 Min. Ab 12

Dramatischer Banküberfall: Beim Schusswechsel mit dem Bankräuber stirbt eine Polizistin. Der Täter kann flüchten, Kommissar Naseband verfolgt ihn. In einer Kurve verliert der Verbrecher die Kontrolle über sein Auto und stürzt über eine Böschung in den Tod. Was Michael Naseband nicht wusste: Auch die kleine Tochter des Bankräubers saß im Fluchtwagen.

