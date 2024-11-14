Mord an einem PartyluderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Mord an einem Partyluder
22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Eine junge Frau verunglückt nach einer Party mit ihrem Wagen. Die Obduktion ergibt: Sie wurde brutal vergewaltigt und starb bereits vor dem Unfall! Geheime Partyfotos beweisen, dass die Tote in der Tatnacht mit dem Freund ihrer Schwester zusammen war. Er gerät unter Verdacht, bestreitet jedoch, etwas mit dem Mord zu tun zu haben.
