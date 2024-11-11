Ein unmoralisches AngebotJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Ein unmoralisches Angebot
22 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Der Inhaber einer Massagepraxis wird niedergeschlagen und gefesselt vor das K 11 gelegt. Er hat eine Botschaft auf dem Rücken: "Sperrt mich ein, ich bin ein Vergewaltiger!". Doch der Mann bestreitet vehement, dass er jemanden vergewaltigt hat. Die Kommissare vermuten den Täter unter den Angestellten der Praxis. Undercover lässt sich Michael Naseband dort behandeln ...
