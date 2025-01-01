K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 149: Sexfalle Shopping Center
22 Min.Ab 12
Der Sicherheitsbeamte eines Bekleidungsgeschäfts wird ermordet. Eine Ladendiebin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Toten: Er wollte gegen Sex auf eine Anzeige verzichten. Die Chefin des Mannes kann nicht glauben, dass ihr Mitarbeiter die junge Frau erpresst hat. Doch dann deutet alles auf weitere Opfer des sexsüchtigen Sicherheitsmannes hin ...
