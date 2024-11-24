Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im letzten Akt

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 161vom 24.11.2024
Tod im letzten Akt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 161: Tod im letzten Akt

22 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Die Hauptdarstellerin eines Musicals wird während einer Aufführung vergiftet. Keiner der Zuschauer bemerkt, dass ihr Todeskampf auf der Bühne echt ist. Der Verdacht fällt auf die eifersüchtige Zweitbesetzung des Musicals. Doch nicht nur sie hatte ein Motiv: Die Tote hatte eine Affäre mit ihrem verheirateten Chef ...

