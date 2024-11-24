K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: Tod im letzten Akt
22 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Die Hauptdarstellerin eines Musicals wird während einer Aufführung vergiftet. Keiner der Zuschauer bemerkt, dass ihr Todeskampf auf der Bühne echt ist. Der Verdacht fällt auf die eifersüchtige Zweitbesetzung des Musicals. Doch nicht nur sie hatte ein Motiv: Die Tote hatte eine Affäre mit ihrem verheirateten Chef ...
