Vater zwischen den FrontenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 171: Vater zwischen den Fronten
22 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Ein Familienvater wird erschossen aufgefunden. Seine Familie ist wegen des Erbes total zerstritten. Was niemand wusste: Der Tote hatte schon vor Monaten seine Tochter und seinen Sohn enterbt. Nur seine Witwe ist im Testament berücksichtigt. Doch sie hat eine Affäre mit dem besten Freund des Toten. Hat das heimliche Liebespaar den Mann aus Geldgier ermordet?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick