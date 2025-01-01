Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schnappschuss mit Leiche

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 181
Folge 181: Schnappschuss mit Leiche

22 Min.Ab 12

Schreckliche Entdeckung eines Fotografen: Auf den Bildern eines jungen Paares liegt im Hintergrund eine männliche Leiche! Die Kommissare fahren zu der Stelle im Römerwald, an der die Fotos gemacht wurden. Doch statt der vermeintlichen Leiche finden sie nur ein blutiges Stück Stoff. Kurz darauf meldet eine Frau ihren Verlobten als vermisst - zuletzt war er im Römerwald joggen ...

