K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar Nasebands Tod (1)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 190
Kommissar Nasebands Tod (1)

Folge 190: Kommissar Nasebands Tod (1)

22 Min.Ab 12

Michael Naseband hat sich undercover in eine Drogenbande eingeschleust. Ein großer Deal ist geplant und eine extra einberufene Sonderkommission soll bei der Übergabe vor Ort sein. Doch der geplante Zugriff wird von einer Gruppe Maskierter vereitelt: Die Mitglieder der Drogenbande werden erschossen. Kommissar Naseband kann fliehen, doch er wird enttarnt ...

SAT.1 GOLD
