K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Tödlicher Vaterschaftstest
21 Min.Ab 12
Ein Jogger wird ermordet im Park gefunden. Er hinterlässt Ehefrau und Baby. Das Opfer hat sich kurz vor seinem Tod mit einem Unbekannten im Park getroffen. Die Kommissare decken auf, dass der Tote erst vor wenigen Tagen erfahren hatte, dass er unfruchtbar ist. Hat er den leiblichen Vater seines Babys im Park getroffen? Und ist es dort zum tödlichen Streit zwischen den beiden Männern gekommen?
