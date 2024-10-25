Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 25vom 25.10.2024
Folge 25: Mörder in der Pathologie

20 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Ein Juwelendieb wird von seinen Komplizen ermordet, doch vom Diebesgut fehlt jede Spur. Bei der Obduktion des Leichnams wird der Gerichtsmediziner fündig: Der Täter hatte die Diamanten geschluckt. Als die Komplizen des Toten dahinterkommen, kidnappen sie den Gerichtsmediziner und seine Assistentin. Die Gangster wollen die gestohlenen Diamanten wieder haben ...

