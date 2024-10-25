Mörder in der PathologieJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Mörder in der Pathologie
20 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Ein Juwelendieb wird von seinen Komplizen ermordet, doch vom Diebesgut fehlt jede Spur. Bei der Obduktion des Leichnams wird der Gerichtsmediziner fündig: Der Täter hatte die Diamanten geschluckt. Als die Komplizen des Toten dahinterkommen, kidnappen sie den Gerichtsmediziner und seine Assistentin. Die Gangster wollen die gestohlenen Diamanten wieder haben ...
