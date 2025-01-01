Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin in der Schneehölle

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 38
Kommissarin in der Schneehölle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Kommissarin in der Schneehölle

21 Min. Ab 12

Bei ihrem allerersten Fall vor zehn Jahren ermittelte Alexandra Rietz gegen einen brutalen Serienvergewaltiger - leider konnte sie den Mann damals nicht fassen. Nun hat der Täter erneut zugeschlagen, in Österreich. Die Kommissarin reist sofort dorthin und ermittelt auf eigene Faust. Doch auch der Vergewaltiger hat die Kommissarin nach all den Jahren nicht vergessen ...

