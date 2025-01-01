Kommissarin in der SchneehölleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Kommissarin in der Schneehölle
21 Min.Ab 12
Bei ihrem allerersten Fall vor zehn Jahren ermittelte Alexandra Rietz gegen einen brutalen Serienvergewaltiger - leider konnte sie den Mann damals nicht fassen. Nun hat der Täter erneut zugeschlagen, in Österreich. Die Kommissarin reist sofort dorthin und ermittelt auf eigene Faust. Doch auch der Vergewaltiger hat die Kommissarin nach all den Jahren nicht vergessen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick