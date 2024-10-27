Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die einzige Zeugin

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 51vom 27.10.2024
Die einzige Zeugin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Die einzige Zeugin

21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Eine Geschäftsfrau wird in einem Parkhaus mutwillig überfahren. Ein obdachloses Mädchen beobachtet die Tat, doch aus Panik vor dem Jugendamt flüchtet es. Alexandra Rietz spürt das Straßenkind auf und nimmt es mit zu sich nach Hause. Von dort verschwindet es spurlos. Den Kommissaren ist klar: Das Mädchen schwebt in Lebensgefahr!

