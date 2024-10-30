Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Virus

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 61vom 30.10.2024
Tödlicher Virus

Tödlicher VirusJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 61: Tödlicher Virus

20 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12

Die Kommissare stürmen ein illegales Bordell. Eine der Prostituierten widersetzt sich der Festnahme und verletzt Gerrit Grass mit einer Glasflasche. Aus Panik stürzt sie sich vom Balkon des ersten Stocks und zieht sich dabei eine blutige Wunde zu. Ohne Rücksicht auf seine eigene Verletzung leistet der Kommissar erste Hilfe. Beim anschließenden Verhör dann der Schock: Die Frau ist HIV positiv!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen