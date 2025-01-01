Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hamster Tiffy lacht zuletzt

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 68
Folge 68: Hamster Tiffy lacht zuletzt

21 Min.Ab 12

Ein Sozialppädagoge wird im Park grausam zusammen geschlagen. Schnell geraten vier seiner Schüler unter Verdacht, die Jugendlichen sind bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. Um sie zu überführen, schleust sich Kommissar Grass als Lehrer in das Sozialzentrum ein. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf ein skandalöses Video: Es zeigt den überfallen Pädagogen mit einer minderjährigen Schülerin!

