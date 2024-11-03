Kommissar Grass im FadenkreuzJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Kommissar Grass im Fadenkreuz
21 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 6
Kommissar Grass erhält ominöse Drohbriefe. Die Hinweise verdichten sich auf einen ehemaligen Häftling, den der Kommissar vor Jahren festgenommen hat. Als Gerrit Grass überraschend Besuch von einem alten Bekannten erhält, nimmt das Drama seinen Lauf: Der Freund des Kommissars, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, wird auf offener Straße niedergeschossen!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick