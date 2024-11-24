Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die verschwundene Mutter (1)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 790vom 24.11.2024
Die verschwundene Mutter (1)

Die verschwundene Mutter (1)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 790: Die verschwundene Mutter (1)

22 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Bei einem Wohnungsbrand wird ein vierjähriger Junge in letzter Minute gerettet. Seine alleinerziehende Mutter ist seit zwei Tagen spurlos verschwunden. Ihr Ex-Freund glaubt, dass sie mit ihrem neuen Liebhaber in Urlaub gefahren ist. Hat die junge Mutter tatsächlich ihren Sohn alleine zurück gelassen? Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Leichenfund gerufen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen