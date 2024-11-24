Die verschwundene Mutter (1)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 790: Die verschwundene Mutter (1)
22 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Bei einem Wohnungsbrand wird ein vierjähriger Junge in letzter Minute gerettet. Seine alleinerziehende Mutter ist seit zwei Tagen spurlos verschwunden. Ihr Ex-Freund glaubt, dass sie mit ihrem neuen Liebhaber in Urlaub gefahren ist. Hat die junge Mutter tatsächlich ihren Sohn alleine zurück gelassen? Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Leichenfund gerufen ...
