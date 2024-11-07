Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Entführung eines Schulkindes

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 85vom 07.11.2024
Entführung eines Schulkindes

Folge 85: Entführung eines Schulkindes

22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Ein junges Mädchen wird gekidnappt. Die erste Spur führt zum Vater der Vermissten. Er soll seine eigene Tochter verschleppt haben, um sich für den Scheidungskrieg an seiner Frau zu rächen - doch der Mann hat ein Alibi für die Tatzeit. Der Entführer fordert 50.000 Euro Lösegeld. Die Geldübergabe scheitert. Ist der wahre Kidnapper jetzt gewarnt?

