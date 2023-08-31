Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im TestJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 27: Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im Test
46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Längst verkaufen Discounter mehr als nur Lebensmittel: Das Sortiment reicht von Kleidung über Möbel bis zu Elektro- und Küchengeräten. Doch wie gut ist die Qualität dieser Produkte? Gemeinsam mit Profikoch Stefan Ziemann testet das K1 Magazin die Küchenmaschine eines bekannten Discounters für knapp 150€, und lässt sie gegen das 470€-Modell einer bekannten Luxusmarke antreten! Welche Maschine schlägt, knetet und häckselt am besten?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick