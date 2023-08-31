Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im Test

Kabel EinsStaffel 2023Folge 27vom 31.08.2023
Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im Test

Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im TestJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 27: Marke gegen Discounter: Küchenmaschinen im Test

46 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12

Längst verkaufen Discounter mehr als nur Lebensmittel: Das Sortiment reicht von Kleidung über Möbel bis zu Elektro- und Küchengeräten. Doch wie gut ist die Qualität dieser Produkte? Gemeinsam mit Profikoch Stefan Ziemann testet das K1 Magazin die Küchenmaschine eines bekannten Discounters für knapp 150€, und lässt sie gegen das 470€-Modell einer bekannten Luxusmarke antreten! Welche Maschine schlägt, knetet und häckselt am besten?

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen