Edles Essen vom Discounter – wie gut sind Feinkostprodukte von Aldi und Lidl?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 42vom 14.12.2023
46 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12

Pünktlich zur Weihnachtszeit bieten die beiden größten Discounter Deutschlands mit eigenen Produktreihen edles Essen zu niedrigen Preisen an. Doch was lohnt sich wirklich? Profikoch Stefan Ziemann und K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen treten an zum großen Discounter-Weihnachts-Duell. Wer hat die bessere Qualität? Und bei wem schmeckt es besser? Das K1 Magazin macht eine Stichprobe mit Garnelenkränzen mit Dip, Rinder-Carpaccio und Ente mit Spätzle.

