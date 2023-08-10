Von Bagger-Lust bis Rutschen-Wahnsinn: Extreme Outdoor-Funparks!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 24: Von Bagger-Lust bis Rutschen-Wahnsinn: Extreme Outdoor-Funparks!
46 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12
Mit einem 30-Tonnen-Bagger im Dreck wühlen, mit dem Quad durchs Gelände brettern und auf der auf der größten Wasserrutsche Europas abgehen wie eine Rakete - das bieten zwei Erlebnisparks der besonderen Art. Wo gibt es den meisten Spaß fürs Geld? Das K1 Magazin mit dem Outdoor-Funpark-Check.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick