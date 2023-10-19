Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kochen mit Künstlicher Intelligenz: Wie schlägt sich KI gegen einen Profikoch?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 34vom 19.10.2023
48 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12

ChatGPT ist zurzeit in aller Munde! Der Chat-Roboter im Internet nutzt künstliche Intelligenz, um Aufsätze, Geschichten und sogar Gedichte zu schreiben – und das schneller als jeder Mensch. Und: ChatGPT kann auch eigene Rezepte erstellen. Doch schafft es das Programm, all unsere Lieblingszutaten in ein Gericht zu packen? Und kann es K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen Dank der künstlichen Intelligenz mit Profikoch Stefan Ziemann aufnehmen? Das K1 Magazin macht den außergewöhnlichen Test!

