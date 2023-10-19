Kochen mit Künstlicher Intelligenz: Wie schlägt sich KI gegen einen Profikoch?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 34: Kochen mit Künstlicher Intelligenz: Wie schlägt sich KI gegen einen Profikoch?
48 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12
ChatGPT ist zurzeit in aller Munde! Der Chat-Roboter im Internet nutzt künstliche Intelligenz, um Aufsätze, Geschichten und sogar Gedichte zu schreiben – und das schneller als jeder Mensch. Und: ChatGPT kann auch eigene Rezepte erstellen. Doch schafft es das Programm, all unsere Lieblingszutaten in ein Gericht zu packen? Und kann es K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen Dank der künstlichen Intelligenz mit Profikoch Stefan Ziemann aufnehmen? Das K1 Magazin macht den außergewöhnlichen Test!
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick