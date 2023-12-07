Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze aus den 80ern: Was Game Boy, Walkman und Co heute wert sind!

Kabel EinsStaffel 2023Folge 41vom 07.12.2023
Folge 41: Schätze aus den 80ern: Was Game Boy, Walkman und Co heute wert sind!

44 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Ein Blick in den Keller lohnt sich, denn manche Gegenstände, die in den 80er Jahren zum Alltag gehörten, sind heute ein Vermögen wert! Ob Walkman, Game Boy oder Spielfiguren wie He Man, My little Pony und Ninja Turtles – sie alle werden im Netz heiß gehandelt und haben ihren Wert vervielfacht. Das K1 Magazin nimmt die Erinnerungsstücke unter die Lupe und zeigt die Top 6 der größten Wertsteigerungen.

