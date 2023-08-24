Von Churros bis "Verstopfter Esel": Die Top 5 der spanischen SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 26: Von Churros bis "Verstopfter Esel": Die Top 5 der spanischen Spezialitäten
48 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12
Den Urlaub daheim verlängern - das geht mit einem leckeren spanischen Abendessen! Ob Tapas, aromatisches Gemüse oder traditionelle Fisch-Spezialitäten - alle Regionen der iberischen Halbinsel bieten die unterschiedlichsten Geschmackserlebnisse. Profikoch Mike Süsser stellt die Top fünf der leckersten und außergewöhnlichsten spanischen Spezialitäten vor. Und: Baumzelt, Kunststoffkugel & Kran-Hotel: Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten im Test
