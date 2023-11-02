Bundeswehr-Gebrauchtwagen: Taugen ausgemusterte Militärfahrzeuge für den Alltag?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 36: Bundeswehr-Gebrauchtwagen: Taugen ausgemusterte Militärfahrzeuge für den Alltag?
48 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12
Militärfahrzeuge sollen die Soldatinnen und Soldaten schützen und unterstützen: Sie sind schwer und robust – gebaut für den Einsatz an der Front. Haben diese Fahrzeuge ihren Dienst getan, werden sie ausgemustert und als Gebrauchtwagen verkauft. Aber taugen diese Vehikel für den Alltag? Und was muss man beim Kauf beachten? K1 Magazin-Reporterin Marina Kornath besucht Deutschlands größten Händler für gebrauchte Militärfahrzeuge und eine Familie, die einen Armee-Truck in einen Camper umgebaut hat.
