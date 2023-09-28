Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Die drei krassesten Fälle von "Rosins Restaurants"

Kabel EinsStaffel 2023Folge 31vom 28.09.2023
Die drei krassesten Fälle von "Rosins Restaurants"

Die drei krassesten Fälle von "Rosins Restaurants"Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 31: Die drei krassesten Fälle von "Rosins Restaurants"

46 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12

Seit 14 Jahren unterstützt Sternekoch Frank Rosin erfolglose Gastronomen im Rahmen des TV-Formats "Rosins Restaurants". Was er bei seinen Rettungsbesuchen vorfindet, ist für ihn nicht selten zum Davonlaufen: Zoff unter Mitarbeitern, überforderte Wirte, finanzielle Katastrophen. Das K1 Magazin präsentiert seine drei krassesten Fälle.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen