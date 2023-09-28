Die drei krassesten Fälle von "Rosins Restaurants"Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 31: Die drei krassesten Fälle von "Rosins Restaurants"
46 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12
Seit 14 Jahren unterstützt Sternekoch Frank Rosin erfolglose Gastronomen im Rahmen des TV-Formats "Rosins Restaurants". Was er bei seinen Rettungsbesuchen vorfindet, ist für ihn nicht selten zum Davonlaufen: Zoff unter Mitarbeitern, überforderte Wirte, finanzielle Katastrophen. Das K1 Magazin präsentiert seine drei krassesten Fälle.
