Bares für Gebrauchtes: Welche Online-Plattform bringt am meisten Geld? Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 7: Bares für Gebrauchtes: Welche Online-Plattform bringt am meisten Geld?
45 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Diese Woche ist offizieller Frühlingsanfang. Jetzt ist Aufräumen und Ausmisten angesagt! Zuhause türmen sich Kleidung und technische Geräte, die wir nicht mehr brauchen. Doch wohin mit all den Sachen? Auf Secondhand-Plattformen wie Momox, Rebuy und Co. können wir unsere Gebrauchtwaren zu Geld machen. Wo geht es am einfachsten und auf welcher Plattform bekommen wir am meisten Geld? Peter Giesel und das K1 Magazin finden es heraus und geben wichtige Tipps für den Verkauf.
