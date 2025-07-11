Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vampire unter uns

SAT.1Staffel 4Folge 50vom 11.07.2025
Vampire unter unsJetzt kostenlos streamen

Folge 50: Vampire unter uns

22 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Ein weiblicher Hotelgast wird leblos aufgefunden. Neben ihr am Boden ein Kruzifix, an ihrem Hals tiefe Bissspuren. Dass außerdem eine Heiligenfigur fehlt, lässt ein grausames Vampirritual vermuten. Doch als die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter die blutige Bisswunde näher betrachten, schlägt die Tote plötzlich die Augen auf ...

SAT.1
