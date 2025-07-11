K11 - Die neuen Fälle
Folge 50: Vampire unter uns
22 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Ein weiblicher Hotelgast wird leblos aufgefunden. Neben ihr am Boden ein Kruzifix, an ihrem Hals tiefe Bissspuren. Dass außerdem eine Heiligenfigur fehlt, lässt ein grausames Vampirritual vermuten. Doch als die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter die blutige Bisswunde näher betrachten, schlägt die Tote plötzlich die Augen auf ...
