KitchenCase
Folge 1: Kochen bei Denner
16 Min.Folge vom 06.09.2020Ab 6
Torsten ist in der Gegend von Zürich unterwegs und will einfach mal einkaufen. Einfach mal einkaufen? Keine Chance! In der Lehrlingsfiliale von Denner in Kilchberg wird er natürlich erkannt - und schon wird dort mit den Lernenden gekocht! Alle Zutaten sind gleich um die Ecke und somit steht einem gesunden und schnellen Mittagsessen nichts im Weg. Wir wünschen wie immer: En Guetä und viel Spass!
