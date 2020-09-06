Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Kochen bei Denner

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 06.09.2020
Kochen bei Denner

KitchenCase

Folge 1: Kochen bei Denner

16 Min.Folge vom 06.09.2020Ab 6

Torsten ist in der Gegend von Zürich unterwegs und will einfach mal einkaufen. Einfach mal einkaufen? Keine Chance! In der Lehrlingsfiliale von Denner in Kilchberg wird er natürlich erkannt - und schon wird dort mit den Lernenden gekocht! Alle Zutaten sind gleich um die Ecke und somit steht einem gesunden und schnellen Mittagsessen nichts im Weg. Wir wünschen wie immer: En Guetä und viel Spass!

SAT.1
