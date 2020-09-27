Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Ab ins Kloster

SAT.1Staffel 10Folge 4vom 27.09.2020
Ab ins Kloster

Ab ins KlosterJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 4: Ab ins Kloster

16 Min.Folge vom 27.09.2020Ab 6

Torsten wird ins Kloster gerufen! Nicht von Mönchen, sondern von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der für das leibliche Wohl im Kloster St. Urban sorgt. Und so steht Torsten und sein KitchenCase plötzlich in einer Bibliothek, in der es auch jahrhundertalte Rezeptbücher gibt; diese aber nur auf lateinisch. Daher ist Torstens Know-How umso mehr gefragt und mit seinem Klosterteam zaubert er ein leckeres und gesundes Gericht! Seht selbst und wie immer: En Guetä und viel Spass!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen