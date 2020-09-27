KitchenCase
Folge 4: Ab ins Kloster
16 Min.Folge vom 27.09.2020Ab 6
Torsten wird ins Kloster gerufen! Nicht von Mönchen, sondern von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der für das leibliche Wohl im Kloster St. Urban sorgt. Und so steht Torsten und sein KitchenCase plötzlich in einer Bibliothek, in der es auch jahrhundertalte Rezeptbücher gibt; diese aber nur auf lateinisch. Daher ist Torstens Know-How umso mehr gefragt und mit seinem Klosterteam zaubert er ein leckeres und gesundes Gericht! Seht selbst und wie immer: En Guetä und viel Spass!
