Torsten am Brienzersee: Fisch auf der SpeisekarteJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 2: Torsten am Brienzersee: Fisch auf der Speisekarte
16 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 6
Torsten hat heute mal frei und gönnt sich eine Auszeit auf dem Brienzersee. Doch die Fische wollen heute nicht wirklich anbeißen. Da kommen die Fischerprofis vom Fischereiverein Bönigen gerade recht: Sie haben bereits etwas gefangen und so steuern die Fischer den Fisch und Torsten seine Kochkünste gleich am Ufer des Sees zu einem gelungenen, schnellen und gesunden Essen bei. Wir wünschen wie immer: En Guetä und viel Spass!
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