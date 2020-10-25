Zu Besuch bei dem Schweizer Nationalsport: Schwingclub InterlakenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 8: Zu Besuch bei dem Schweizer Nationalsport: Schwingclub Interlaken
16 Min.Folge vom 25.10.2020Ab 6
Torsten und sein KitchenCase werden in der Finalsendung der 10. Staffel zu den "Bösen" gerufen - in den Schwingkeller des Schwingclubs Interlaken. Die schnellste Kochshow der Schweiz zu Gast bei dem Schweizer Nationalsport! Und dass die "Bösen" nicht nur Kraft und Kondition besitzen, sondern auch ein auf sie zugeschnittenes Mahl zubereiten können, versteht sich von selbst! Wie sie das machen, sehen Sie selbst und wie immer: En Guetä!
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