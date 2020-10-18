Torsten im Blumenladen: Welches Menü zaubert der Chameur?Jetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 7: Torsten im Blumenladen: Welches Menü zaubert der Chameur?
16 Min.Folge vom 18.10.2020Ab 6
Torsten erhält eine ganz besondere Anfrage fürs Kochen: Er entdeckt eine Rose an seinem Auto und wie es sich herausstellt, stammt die vom Blumenladen "Toscanini" in Wettingen. In einem Blumenmeer kochen? Wieso nicht?! Nun fehlt noch das passende Menü, aber Torsten hat schnell ein wirklich sehr passendes Rezept für die FloristInnen kreiert. Wie es wird und was es zu kochen gibt? Seht selbst und wie immer: En Guetä und viel Spass!
