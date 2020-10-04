Torsten beim Weinbauer in UetikonJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 5: Torsten beim Weinbauer in Uetikon
16 Min.Folge vom 04.10.2020Ab 6
Der Weinbauer Martin Schnorf ruft Torsten zu sich nach Uetikon am See. Aber dieses Mal ist alles etwas anders als sonst: Torsten ist "nur" für den Hauptgang zuständig, Martin übernimmt die Vor- und Nachspeise. Neu für Torsten, aber er nimmt die Challenge gerne an, weil er so selbst noch etwas über das mittelalterliche "Verjus" und die verschiedenen Farben einer Forelle kennenlernt. Seht selbst und wie immer: En Guetä und viel Spass!
