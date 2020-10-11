Torsten in HorgenglarusJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 6: Torsten in Horgenglarus
16 Min.Folge vom 11.10.2020Ab 6
Dieses Mal wird Torsten ins Glarnerland gerufen, in die älteste Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz: Horgenglarus. Zwischen Designklassikern kochen die Schreiner auf dem KitchenCase ein leckeres Mittagessen mit einer speziellen Zutat, die in Glarus zu jeder Mahlzeit gehört. Dass es dazu ein spezielles Werkzeug braucht, hat nicht mal Torsten gewusst. Was es gibt und wie sich die Glarner am Herd mit Torsten schlagen? Seht selbst und wie immer: En Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick