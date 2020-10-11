Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Torsten in Horgenglarus

SAT.1Staffel 10Folge 6vom 11.10.2020
Torsten in Horgenglarus

Torsten in HorgenglarusJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 6: Torsten in Horgenglarus

16 Min.Folge vom 11.10.2020Ab 6

Dieses Mal wird Torsten ins Glarnerland gerufen, in die älteste Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz: Horgenglarus. Zwischen Designklassikern kochen die Schreiner auf dem KitchenCase ein leckeres Mittagessen mit einer speziellen Zutat, die in Glarus zu jeder Mahlzeit gehört. Dass es dazu ein spezielles Werkzeug braucht, hat nicht mal Torsten gewusst. Was es gibt und wie sich die Glarner am Herd mit Torsten schlagen? Seht selbst und wie immer: En Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen