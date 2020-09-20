Eine kulinarische Kreation von TorstenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 3: Eine kulinarische Kreation von Torsten
16 Min.Folge vom 20.09.2020Ab 6
Die Marketingabteilung von Swissmilk besucht die Stone Ranch im Fricktal und lässt sich eine Führung geben. Sabine - eine der Marketeers - hat Torsten gerufen, um den Rundgang mit einem passenden Abschluss zu krönen. Das lässt sich Torsten nicht zweimal sagen und schon steht er und das KitchenCase in einer nicht so üblichen Location und kocht zusammen mit Swissmilk ein passendes Menu! Was es sein wird? Seht selbst und wie immer: En Guetä und viel Spass!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick