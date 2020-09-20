Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Eine kulinarische Kreation von Torsten

SAT.1Staffel 10Folge 3vom 20.09.2020
Eine kulinarische Kreation von Torsten

Eine kulinarische Kreation von TorstenJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 3: Eine kulinarische Kreation von Torsten

16 Min.Folge vom 20.09.2020Ab 6

Die Marketingabteilung von Swissmilk besucht die Stone Ranch im Fricktal und lässt sich eine Führung geben. Sabine - eine der Marketeers - hat Torsten gerufen, um den Rundgang mit einem passenden Abschluss zu krönen. Das lässt sich Torsten nicht zweimal sagen und schon steht er und das KitchenCase in einer nicht so üblichen Location und kocht zusammen mit Swissmilk ein passendes Menu! Was es sein wird? Seht selbst und wie immer: En Guetä und viel Spass!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen