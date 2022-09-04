Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Torsten auf der Zurich Pride 2022

SAT.1Staffel 14Folge 1vom 04.09.2022
Torsten auf der Zurich Pride 2022

Torsten auf der Zurich Pride 2022Jetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 1: Torsten auf der Zurich Pride 2022

16 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

Torsten und sein KitchenCase erlebt die farbige und fröhliche Queer-Community an der "Zurich Pride 2022". Unter dem Motto "Trans, Vielfalt, Leben" feiern die Festivalteilnehmenden sich selbst, das Leben und klären auch auf. Torsten erfährt so, dass der Begriff CIS nicht unbedingt nur in der Musik Anwendung findet. Mit seinen Köch:innen zaubert er ein farbiges Menü auf der Bühne des Festivals im Kasernenareal in Zürich. Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und "en Guetä"!

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen