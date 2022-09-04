Torsten auf der Zurich Pride 2022Jetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 1: Torsten auf der Zurich Pride 2022
16 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Torsten und sein KitchenCase erlebt die farbige und fröhliche Queer-Community an der "Zurich Pride 2022". Unter dem Motto "Trans, Vielfalt, Leben" feiern die Festivalteilnehmenden sich selbst, das Leben und klären auch auf. Torsten erfährt so, dass der Begriff CIS nicht unbedingt nur in der Musik Anwendung findet. Mit seinen Köch:innen zaubert er ein farbiges Menü auf der Bühne des Festivals im Kasernenareal in Zürich. Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und "en Guetä"!
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick