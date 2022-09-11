KitchenCase mit Marcel Rösch | help2typeJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 2: KitchenCase mit Marcel Rösch | help2type
16 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
"Geht nicht, gibt's nicht!" ist das Motto des stark sehbeeinträchtigten Marcel Rösch. Als Leiter der Film- und Fotoabteilung eines großen Telekommunikationsunternehmens ist er auch zuständig für die Geschichten hinter den Bildern. Außerdem ist er Erfinder einer haptischen Tastatur für's Smartphone für Sehbeeinträchtigte. Marcel und Torsten zaubern zusammen ein leckeres Menü. Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!
