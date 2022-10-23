Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

KitchenCase im WAGI Museum

SAT.1Staffel 14Folge 8vom 23.10.2022
KitchenCase im WAGI Museum

KitchenCase im WAGI MuseumJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 8: KitchenCase im WAGI Museum

16 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6

Mit einer Zeitreise beginnt unser Staffelfinale: Torsten ist unterwegs zu einem sehr speziellen Museum - das Wagimuseum in Schlieren. 90 Jahre hatte das Areal in Schlieren Innovationen im Bereich von Liften, Rollmaterial und viel mehr zu bieten. 1985 war dann Schluss! Aber nicht für unser Team, das die Vergangenheit in die Gegenwart zurückbringt. Ein Besuch lohnt sich allemal und kochen können alle definitiv auch sehr gut!

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen