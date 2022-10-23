KitchenCase im WAGI MuseumJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 8: KitchenCase im WAGI Museum
16 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6
Mit einer Zeitreise beginnt unser Staffelfinale: Torsten ist unterwegs zu einem sehr speziellen Museum - das Wagimuseum in Schlieren. 90 Jahre hatte das Areal in Schlieren Innovationen im Bereich von Liften, Rollmaterial und viel mehr zu bieten. 1985 war dann Schluss! Aber nicht für unser Team, das die Vergangenheit in die Gegenwart zurückbringt. Ein Besuch lohnt sich allemal und kochen können alle definitiv auch sehr gut!
