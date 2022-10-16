KitchenCase mit Sara LeuteneggerJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 7: KitchenCase mit Sara Leutenegger
16 Min.Folge vom 16.10.2022Ab 6
Sara Leutenegger: Mutter, Model, Unternehmerin und Influencerin! Wie kriegt eine junge Frau dies alles unter einen Hut? Das findet Torsten mitten in Zürich auf der Limmat beim gemeinsamen Kochen heraus. Stichwort "Hut": Dieser wäre beim Kochen auch eine gute Idee gewesen. Seht selbst und wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!
