Torsten in der Kunstpromenade KlostersJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Torsten in der Kunstpromenade Klosters
16 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 6
Heute geht's ins Bündnerland nach Klosters. Es wird 800 Jahre Klosters gefeiert und die Einladung des Historikers Christoph und zweier Künstler auf die Kunstpromenade zu kommen, nimmt Torsten gerne an. Dass ein Unterländer dann noch eine Bündner Spezialität präsentiert und was die echten Bündner dazu sagen? Seht selbst und wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!
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