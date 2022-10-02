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Torsten in der Kunstpromenade Klosters

SAT.1Staffel 14Folge 5vom 02.10.2022
Torsten in der Kunstpromenade Klosters

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Folge 5: Torsten in der Kunstpromenade Klosters

16 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 6

Heute geht's ins Bündnerland nach Klosters. Es wird 800 Jahre Klosters gefeiert und die Einladung des Historikers Christoph und zweier Künstler auf die Kunstpromenade zu kommen, nimmt Torsten gerne an. Dass ein Unterländer dann noch eine Bündner Spezialität präsentiert und was die echten Bündner dazu sagen? Seht selbst und wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!

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