Kochen in der Schule ArnJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 4: Kochen in der Schule Arn
16 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 6
Torsten wird von den Primarschüler:innen des Schulhauses Arn in Horgen spontan zu ihrer Kochwoche im Schulhaus eingeladen. Ein Experte in Sachen Kochen mehr kann sicherlich nicht schaden. So steht Torsten und sein KitchenCase bald in einem Schulzimmer und kocht mit den Schüler:innen ...Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick