SAT.1Staffel 14Folge 4vom 25.09.2022
16 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 6

Torsten wird von den Primarschüler:innen des Schulhauses Arn in Horgen spontan zu ihrer Kochwoche im Schulhaus eingeladen. Ein Experte in Sachen Kochen mehr kann sicherlich nicht schaden. So steht Torsten und sein KitchenCase bald in einem Schulzimmer und kocht mit den Schüler:innen ...Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!

