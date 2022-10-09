Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 14Folge 6vom 09.10.2022
16 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6

Nach solch' heißen Wochen trifft es sich gut, dass Torsten zu einer Firma gerufen wird, die sich mit Klima- und Kühlgeräten bestens auskennt. Mit den Kühlexperten wird ein leckeres Menü gekocht und wir sind gespannt, ob sie dabei auch noch cool bleiben. Seht selbst und wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!

SAT.1
