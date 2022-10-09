KitchenCase bei Kalt AGJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 6: KitchenCase bei Kalt AG
16 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Nach solch' heißen Wochen trifft es sich gut, dass Torsten zu einer Firma gerufen wird, die sich mit Klima- und Kühlgeräten bestens auskennt. Mit den Kühlexperten wird ein leckeres Menü gekocht und wir sind gespannt, ob sie dabei auch noch cool bleiben. Seht selbst und wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!
