SAT.1Staffel 14Folge 3vom 18.09.2022
16 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 6

Eine Folge, die nicht nur Torsten ans Herz geht, sondern sicher auch vielen Zuschauer:innen: Torsten kocht mit dem Team vom Tierheim Surber in Zürich. Die Mitarbeiter:innen kümmern sich sehr um jedes einzelne Tier und sind mit Herzblut bei der Sache. Torsten möchte sie mit einem leckeren Menü unterstützen. Zuerst werden aber natürlich die Tiere gefüttert und dann wird gemeinsam gekocht. Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!

