Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

KitchenCase mit Marcel Rösch | help2type

SAT.1Staffel 14Folge 2vom 11.09.2022
KitchenCase mit Marcel Rösch | help2type

KitchenCase mit Marcel Rösch | help2typeJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 2: KitchenCase mit Marcel Rösch | help2type

16 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6

"Geht nicht, gibt's nicht!" ist das Motto des stark sehbeeinträchtigten Marcel Rösch. Als Leiter der Film- und Fotoabteilung eines großen Telekommunikationsunternehmens ist er auch zuständig für die Geschichten hinter den Bildern. Außerdem ist er Erfinder einer haptischen Tastatur für's Smartphone für Sehbeeinträchtigte. Marcel und Torsten zaubern zusammen ein leckeres Menü. Wir wünschen Euch allen viel Vergnügen und wie immer "en Guetä"!

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen