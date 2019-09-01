Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1vom 01.09.2019
16 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6

Torsten Götz lässt sich am Streetfoodfestival in Zürich von den verschiedensten Geschmäckern und Gerüchen inspirieren. Eine bunte Welt der Kulinarik, in der auch außergewöhnliche Kombinationen nicht unüblich sind. Es geht nicht lange und Torsten ist Teil dieser Welt: Er versucht "schwarzes Eis" mit rohem Thunfisch oder auch "Sweet Bananas" mit "Ochsenfetzen" zu kombinieren. Hier ist Kreativität gefragt!

