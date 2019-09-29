Kochen am Fuße der EigernordwandJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 5: Kochen am Fuße der Eigernordwand
16 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 6
Torsten wird von Gerry nach Grindelwald gerufen, um seinen asiatischen Gästen mal etwas typisch Schweizerisches servieren zu können. Denn seine Gäste kaufen zumeist "Cup Noodles" und dies im Herzen der Jungfrauregion - das kann's ja nicht sein. Das lässt sich Torsten nicht zweimal sagen und kocht mit dem internationalen Team des Mountain Hostels am Fuße der Eigernordwand.
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