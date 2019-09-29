Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Kochen am Fuße der Eigernordwand

SAT.1Staffel 8Folge 5vom 29.09.2019
Kochen am Fuße der Eigernordwand

Kochen am Fuße der EigernordwandJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 5: Kochen am Fuße der Eigernordwand

16 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 6

Torsten wird von Gerry nach Grindelwald gerufen, um seinen asiatischen Gästen mal etwas typisch Schweizerisches servieren zu können. Denn seine Gäste kaufen zumeist "Cup Noodles" und dies im Herzen der Jungfrauregion - das kann's ja nicht sein. Das lässt sich Torsten nicht zweimal sagen und kocht mit dem internationalen Team des Mountain Hostels am Fuße der Eigernordwand.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen