SAT.1Staffel 8Folge 2vom 08.09.2019
16 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6

Torsten Götz und sein KitchenCase ist im schönen Rheintal unterwegs. Der Geschäftsführer einer Kosmetik-Firma hat ihn gerufen, um nicht nur mit Gerüchen zu experimentieren, sondern auch mit Geschmäckern. Das lässt sich Torsten nicht zweimal sagen und kocht mit dem Team der Jüstrich Cosmetics ein farbenfrohes, leckeres und gesundes Mittagessen. Dabei spielen Chiasamen genauso eine Rolle wie Cannabis.

