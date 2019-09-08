Torsten im Reintal: Das GeschmacksexperimentJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 2: Torsten im Reintal: Das Geschmacksexperiment
16 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6
Torsten Götz und sein KitchenCase ist im schönen Rheintal unterwegs. Der Geschäftsführer einer Kosmetik-Firma hat ihn gerufen, um nicht nur mit Gerüchen zu experimentieren, sondern auch mit Geschmäckern. Das lässt sich Torsten nicht zweimal sagen und kocht mit dem Team der Jüstrich Cosmetics ein farbenfrohes, leckeres und gesundes Mittagessen. Dabei spielen Chiasamen genauso eine Rolle wie Cannabis.
