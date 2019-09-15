Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kochen mit Pferdefreunden

SAT.1Staffel 8Folge 3vom 15.09.2019
Folge 3: Kochen mit Pferdefreunden

16 Min.Folge vom 15.09.2019Ab 6

Im Berner Mittelland steht eine Pferdeanlage der besonderen Art: Der Aktivstall Bieri. Die Pferde sind den ganzen Tag auf den Beinen und können tun und lassen, was sie wollen. Der Besitzer der Anlage ruft Torsten zu Hilfe und dieser macht sich auf den Weg. Mitten auf der Koppel kocht das Team des Stalls. So wird das Kochevent zu einem sehr speziellen und schönen Erlebnis; nicht nur für Pferdefreunde.

