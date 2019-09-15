Kochen mit PferdefreundenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 3: Kochen mit Pferdefreunden
16 Min.Folge vom 15.09.2019Ab 6
Im Berner Mittelland steht eine Pferdeanlage der besonderen Art: Der Aktivstall Bieri. Die Pferde sind den ganzen Tag auf den Beinen und können tun und lassen, was sie wollen. Der Besitzer der Anlage ruft Torsten zu Hilfe und dieser macht sich auf den Weg. Mitten auf der Koppel kocht das Team des Stalls. So wird das Kochevent zu einem sehr speziellen und schönen Erlebnis; nicht nur für Pferdefreunde.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick