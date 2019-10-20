Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 8vom 20.10.2019
16 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 6

Zum Abschluss der Staffel geht's nochmals in die Ostschweiz. Dieses Mal stehen Äpfel im Zentrum und ebenfalls die Erntehelfer, mit denen Torsten am Rande eines Golfclubs unter einem Apfelbaum ein frisches und schnelles Menu zubereitet. Das Team von Gartengold und Valida setzen sich für Nachhaltigkeit in der Natur aber auch im Sozialen ein und so ist dies ein sehr lohnenswerter Einsatz für Torsten und sein KitchenCase.

