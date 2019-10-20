Das Finale: Äpfel im FokusJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 8: Das Finale: Äpfel im Fokus
16 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 6
Zum Abschluss der Staffel geht's nochmals in die Ostschweiz. Dieses Mal stehen Äpfel im Zentrum und ebenfalls die Erntehelfer, mit denen Torsten am Rande eines Golfclubs unter einem Apfelbaum ein frisches und schnelles Menu zubereitet. Das Team von Gartengold und Valida setzen sich für Nachhaltigkeit in der Natur aber auch im Sozialen ein und so ist dies ein sehr lohnenswerter Einsatz für Torsten und sein KitchenCase.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick